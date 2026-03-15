ESG | il 17 marzo il webinar per la crescita delle PMI

Il 17 marzo alle 15:30 si svolgerà un webinar gratuito organizzato dall’Azienda speciale Centro Italia in collaborazione con l’Ordine dei dottori agronomi e forestali di Viterbo. L’evento sarà dedicato alla nuova grammatica dello sviluppo aziendale, con focus sul tema ESG e sulle strategie di crescita delle piccole e medie imprese. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Un webinar gratuito dedicato alla nuova grammatica dello sviluppo aziendale si terrà il 17 marzo alle ore 15:30, organizzato dall’Azienda speciale Centro Italia in collaborazione con l’Ordine dei dottori agronomi e forestali di Viterbo. L’incontro, che vedrà come relatore il dottor Leonardo Malagigi, mira a spiegare come i criteri ESG stiano diventando prerequisiti per l’accesso al credito e per la competitività delle PMI nel mercato attuale. L’appuntamento si colloca nella provincia di Viterbo e vede il contributo della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, offrendo ai professionisti un’opportunità formativa accreditata dal CONAF con codice n. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - ESG: il 17 marzo il webinar per la crescita delle PMI Articoli correlati Leggi anche: Agenda Sud-Agenda Nord, scopri le attività formative e gli aspetti operativi: webinar gratuito di Fondazione Fenice il 17 Marzo 2026 ore 17.00 Il ruolo delle Pmi, un libro di Francesco Napoli. Sbarra: Fondamentali per la crescita del MezzogiornoLe piccole e medie imprese rappresentano una componente essenziale del sistema economico italiano e stanno offrendo un contributo decisivo alla... Una selezione di notizie su ESG il 17 marzo il webinar per la... Temi più discussi: Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL; Transizione ecologica, webinar ESG e dintorni: la nuova grammatica dello sviluppo aziendale; Webinar di educazione finanziaria; Educazione finanziaria: due webinar di Poste Italiane. Transizione ecologica, il 17 marzo webinar gratuito ESG e dintorni: la nuova grammatica dello sviluppo aziendaleRiparte martedì prossimo, dalle 15,30 alle 17, il ciclo di seminari gratuiti organizzati dall’Azienda speciale Centro italia, in collaborazione con l’Odaf di Viterbo e con il contributo della Camera d ... newtuscia.it A Giurisprudenza un seminario sulle sfide per le imprese relative a guerre e sostenibilità, il 17 marzoUnimore San Geminiano Il tema verrà approfondito con un focus specifico sul settore delle carni e dei salumi, con l’intervento di Davide Calderone, Direttore dell’Associazione Industriali delle Carni ... sassuolo2000.it Docenti, ATA e DSGA: Cedolino di Marzo col Bonus 800€. Ecco gli Importi Applicati da NoiPA Link al primo commento facebook Domenica 22 e lunedì 23 marzo per la riforma della giustizia VOTA SÌ per una giustizia più efficace, veloce, giusta. x.com