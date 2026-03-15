Escursioniste sulla Via degli Dei braccate dal maniaco nel bosco

Alle 15.45 di oggi, alcune escursioniste lungo la Via degli Dei hanno segnalato di essere state aggredite da un uomo nudo che le inseguiva nel bosco. Le donne hanno riferito di aver visto il soggetto mentre camminavano e di essere state braccate durante il percorso. La segnalazione è stata immediatamente portata alle autorità, che stanno attualmente investigando sulla vicenda.

"C’è un uomo, un uomo completamente nudo che ci insegue". È partito così, alle 15.45 circa di giovedì pomeriggio, l’allarme lanciato alla centrale operativa dei carabinieri di Bologna da parte di due escursioniste che stavano percorrendo in quel momento la Via degli Dei, nel tratto che raggiunge la località Brento. Un vero e proprio sos da parte di una ragazza spaventata a morte dopo che, durante l’escursione, la stessa si era resa conto che sulle tracce sue e dell’amica ci fosse per l’appunto una presenza inquietante. Un uomo, completamente nudo e con la sola testa travisata da uno straccio, che ne rendeva irriconoscibile il volto. Stando a... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Escursioniste sulla Via degli Dei braccate dal maniaco nel bosco Articoli correlati Bologna, uomo nudo con uno straccio in testa insegue due escursioniste sulla Via degli DeiLe ragazze - entrambe trentenni - si sono accorte che un uomo, completamente nudo a parte la testa coperta da uno straccio, le stava inseguendo,... Paura per due escursioniste lungo la Via degli Dei: “Inseguite da un uomo nudo”Bologna, 14 marzo 2026 – Due escursioniste di 30 anni sarebbero state seguite da un uomo completamente nudo a parte la testa, che era coperta da uno... Contenuti utili per approfondire Escursioniste sulla Via degli Dei... Argomenti discussi: Escursioniste sulla Via degli Dei braccate dal maniaco nel bosco. Escursioniste sulla Via degli Dei braccate dal maniaco nel boscoC’è un uomo, un uomo completamente nudo che ci insegue. È partito così, alle 15.45 circa di giovedì pomeriggio, l’allarme lanciato alla centrale operativa dei carabinieri di Bologna da parte di due ... ilrestodelcarlino.it Paura per due giovani escursioniste: Inseguite lungo la Via degli Dei da un uomo nudoLe giovani hanno chiesto aiuto ai carabinieri, che le hanno portate in salvo in una locanda. Indagini in corso ... bologna.repubblica.it