Escursione con imprevisto il 55enne scivola e non riesce a proseguire | deve intervenire il Soccorso alpino

Nella tarda mattinata di oggi, domenica 15 marzo, il Soccorso alpino è intervenuto sui monti Tausani, vicino a Pietramaura, nel comune di San Leo. Un uomo di 55 anni ha subito una scivolata durante un'escursione e non è riuscito a continuare la salita. L'intervento si è reso necessario per assistere e soccorrere l'uomo in difficoltà.

Durante un’escursione personale nella zona, un tecnico della stazione monte Falco si è imbattuto in un escursionista in evidente difficoltà Intervento del Soccorso alpino nella tarda mattinata di oggi, domenica 15 marzo, sui monti Tausani, nei pressi della frazione Pietramaura, nel comune di San Leo, in provincia di Rimini. L’escursionista è stato quindi posizionato su una barella portantina e trasportato lungo il sentiero fino al punto in cui è arrivata l’ambulanza alla quale è stato affidato. RiminiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Operazione della cataratta, 600 mila casi all'anno: 2.500 oculisti italiani si confrontano al palaCongressi 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Giovane scivola durante un’escursione sulla "Schiena dell'Asino": recuperata dal soccorso alpinoL'escursionista, che indossava calzature non adatte, è stata raggiunta e messa in sicurezza per evitare che continuasse a scivolare lungo il... Leggi anche: Brutta caduta durante un'escursione a Civate, 55enne soccorso d'urgenza