Enzo Peperoni scomparso da Affile non si trova martedì nuova cabina di regia sulle ricerche

Enzo Peperoni è scomparso da Affile e non è ancora stato rintracciato. Martedì si terrà un nuovo incontro tra le autorità per coordinare le ricerche. Nella prima fase, sono stati impiegati cani, elicotteri e droni. Le operazioni di ricerca sono attualmente in corso senza aver ancora portato a risultati concreti.

Martedì nuova cabina di regia sulle ricerche di Enzo Peperoni scomparso da Affile. Terminata la prima fase operativa sul territorio con cani, elicotteri e droni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Enzo Peperoni scomparso a 68 anni da Affile: “È ipovedente, potrebbe trovarsi in difficoltà”Sono in corso le ricerche di Enzo Peperoni, il 68enne scomparso da Affile il 7 marzo scorso. Enzo Peperoni scomparso, al setaccio i boschi tra Subiaco e AffileProseguono le ricerche di Enzo Peperoni, il 69enne che è scomparso sabato 7 marzo. Una selezione di notizie su Enzo Peperoni Temi più discussi: Enzo Peperoni scomparso, al setaccio i boschi tra Subiaco e Affile; Elicotteri, droni e cani cercano Enzo Peperoni scomparso: telecamera lo immortala al cimitero di Subiaco; Scomparso da Affile, ricerche lungo l’Aniene anche con droni per Enzo Peperoni; Affile – Scomparso un uomo di 69 anni: appello per ritrovare Enzo Peperoni. Elicotteri, droni e cani cercano Enzo Peperoni scomparso: telecamera lo immortala al cimitero di SubiacoElicotteri, droni e cani sono impegnati nelle ricerche di Enzo Peperoni a Subiaco, insieme a una sessantina di soccorritori ... fanpage.it Enzo Peperoni scomparso da Affile: negative le ricerche nell’Aniene, estese a boschi e montagneSono in corso le ricerche di Enzo Peperoni, il 68enne scomparso da Affile il 7 marzo scorso. Potrebbe trovarsi a Subiaco, fare attenzione a stazioni ferroviarie e fermate Cotral. fanpage.it Elicotteri, droni e cani sono impegnati nelle ricerche di Enzo Peperoni a Subiaco, insieme a una sessantina di soccorritori. Una telecamera lo immortala vicino al cimitero. facebook