Entra nella classe sbagliata e sferra un punto ad un docente

Venerdì mattina in un istituto di Ancora uno studente di 17 anni ha colpito un insegnante con un pugno durante l’orario di lezione. Secondo quanto riferito dal Corriere Adriatico, l’episodio si è verificato quando lo studente è entrato nella classe sbagliata e ha aggredito il docente. La polizia è intervenuta per ricostruire la dinamica dei fatti.

Un insegnante colpito con un pugno da uno studente di 17 anni durante l’orario di lezione. È quanto accaduto venerdì mattina in un istituto di Ancora secondo quanto ricostruito dal Corriere Adriatico, che ha riferito dell’intervento della polizia per chiarire la dinamica dei fatti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Studente entra in classe con maschera e pistola giocattolo: docente terrorizzata, scatta l’allarmeUn studente del quinto anno ha fatto irruzione in un'aula dell'istituto tecnico di Spoleto indossando una maschera di carnevale e brandendo una... Entra in campo e sferra un pugno a un avversario: calciatore fermato per tre giornateIl giudice sportivo è stato particolarmente impegnato nelle ultime giornate dell'anno.