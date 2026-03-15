Entella-Avellino | il duello salvezza con moduli tattici

Domenica 15 marzo 2026, allo Stadio Sannazzari di Chiavari, si disputerà il match tra Virtus Entella e Avellino, due squadre che si trovano a lottare per evitare la retrocessione. La partita rappresenta un momento cruciale nel campionato, con entrambe le formazioni pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti e migliorare la propria posizione in classifica.

Lo scontro diretto tra Virtus Entella e Avellino si giocherà domenica 15 marzo 2026 allo Stadio Sannazzari di Chiavari. La partita vale punti pesanti per la salvezza, con la squadra ospite che deve difendere un vantaggio di due punti sulla zona playout. Il campo è pronto per accogliere le formazioni probabili per questa decisiva trentesima giornata della Serie BKT. L’Entella arriva al match con una stagione costruita sulle sue mura, dove ha raccolto 24 punti su 31 disponibili. L’Avellino affronta la sfida con l’infermeria affollata, costretto a gestire numerose assenze nel proprio roster. Entrambe le squadre presenteranno moduli tattici precisi per cercare il risultato in questo confronto diretto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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