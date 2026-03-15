Nella chiesa, davanti alla bara di Enrica Bonaccorti, sono stati suonati due brani scelti appositamente, uno per l’ingresso e uno per l’uscita. La musica ha accompagnato l’ultimo saluto, suscitando emozioni intense tra le persone presenti. Accanto alla bara si trovava un dettaglio che non è passato inosservato, attirando l’attenzione dei presenti. La scena si è svolta con molte lacrime e commozione.

La musica, prima ancora delle parole, ha raccontato l’ultimo saluto a Enrica Bonaccorti. Due brani scelti con cura, quasi a voler disegnare un percorso simbolico: uno per accompagnare l’ingresso della bara in chiesa, l’altro per salutare l’uscita. Così, tra note e ricordi, si è consumato il commiato pubblico alla celebre conduttrice e scrittrice, scomparsa il 12 marzo 2026 all’età di 76 anni. Il funerale si è svolto nel pomeriggio di sabato 14 marzo 2026 nella storica Chiesa degli Artisti di Roma, luogo da sempre legato alla memoria delle personalità del mondo dello spettacolo e della cultura. Un addio che ha riunito amici, colleghi e ammiratori, in un’atmosfera densa di emozione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Enrica Bonaccorti, il dettaglio affianco alla bara non sfugge: italiani in lacrime

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