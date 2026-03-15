Il Pontedera ha subito un’ennesima sconfitta e si è verificata una nuova contestazione. Attualmente, le possibilità di evitare la retrocessione diretta si riducono ai numeri, rendendo l’aritmetica l’unico strumento rimasto per sperare nei play out. La squadra continua a lottare, ma le sfide future sono ormai segnate dai risultati numerici.

Realisticamente, adesso resta più che altro l’aritmetica a tenere in vita le speranze di play out del Pontedera. La sconfitta col Guidonia (0-1) è l’ennesima di un campionato disgraziato in una sfida che la squadra granata, sempre più ultima in classifica e duramente contestata a fine gara sotto la gradinata nord Diego Savelli (un confronto durato almeno 10 minuti) era "obbligata" a vincere. Ma se in 30 partite è riuscita a farlo solo 3 volte un motivo ci sarà. E il motivo ieri al Mannucci - dove era presente anche Gigi Buffon, che ha seguito l’incontro dalla sala stampa - è emerso di nuovo in tutta la sua pochezza offensiva (peggior attacco del girone). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ennesima sconfitta e contestazione. Pontedera, resta solo l’artimetica

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