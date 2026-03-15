Enna ospita il Forum | la confraternita del 1070 unisce
Enna si prepara ad accogliere il settimo Forum Paneuropeo delle Confraternite, un evento che si svolgerà nel prossimo mese di ottobre. La città ha ufficialmente dato il via libera all’organizzazione e si sta preparando ad ospitare i rappresentanti delle confraternite provenienti da diverse nazioni. La manifestazione, che coinvolge diverse associazioni religiose, si terrà in una sede ancora da definire.
Enna accoglie ufficialmente l’invito a ospitare il settimo Forum Paneuropeo delle Confraternite, evento che si terrà nel prossimo ottobre. La decisione è stata formalizzata sabato 14 marzo all’interno della Cattedrale, durante la presentazione degli eventi per la Settimana Santa 2026. L’iniziativa trasforma la città in un punto di incontro spirituale per i rappresentanti delle congreghe provenienti da tutto il continente. Francesco Antonetti ha rivolto la richiesta alla città, confermando che Enna diventerà sede di una mostra itinerante e dell’icona dedicata alla Madonna del Rosario. La scelta non è casuale: studi recenti hanno identificato nella zona ennese la confraternita più antica ancora attiva in Europa, fondata nell’anno 1070. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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