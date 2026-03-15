Enna si prepara ad accogliere il settimo Forum Paneuropeo delle Confraternite, un evento che si svolgerà nel prossimo mese di ottobre. La città ha ufficialmente dato il via libera all’organizzazione e si sta preparando ad ospitare i rappresentanti delle confraternite provenienti da diverse nazioni. La manifestazione, che coinvolge diverse associazioni religiose, si terrà in una sede ancora da definire.

Enna accoglie ufficialmente l’invito a ospitare il settimo Forum Paneuropeo delle Confraternite, evento che si terrà nel prossimo ottobre. La decisione è stata formalizzata sabato 14 marzo all’interno della Cattedrale, durante la presentazione degli eventi per la Settimana Santa 2026. L’iniziativa trasforma la città in un punto di incontro spirituale per i rappresentanti delle congreghe provenienti da tutto il continente. Francesco Antonetti ha rivolto la richiesta alla città, confermando che Enna diventerà sede di una mostra itinerante e dell’icona dedicata alla Madonna del Rosario. La scelta non è casuale: studi recenti hanno identificato nella zona ennese la confraternita più antica ancora attiva in Europa, fondata nell’anno 1070. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Enna ospita il Forum: la confraternita del 1070 unisce

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