Il 13 marzo 2026, al Teatro Neglia di Enna, il comitato ufficiale si è riunito con la cittadinanza per discutere della riapertura del Museo Alessi, chiuso da vent’anni. Durante l’evento, i partecipanti hanno espresso il desiderio di riportare in vita la struttura e hanno deciso di organizzare iniziative per sostenere il progetto. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse persone della comunità locale.

Il 13 marzo 2026, al Teatro Neglia di Enna, la cittadinanza ha trasformato il malcontento in azione concreta per riaprire il Museo Alessi, chiuso da due decenni. L’assemblea ha portato alla nascita ufficiale di un comitato giuridicamente riconosciuto, capace di dialogare con le istituzioni e gestire il patrimonio culturale della città. Oltre novemila adesioni raccolte per l’iniziativa Luoghi del Cuore del FAI nel 2025 hanno dimostrato l’intenso attaccamento dei cittadini ennese verso questo bene storico. La serata si è conclusa con la sottoscrizione massiccia di un modulo di adesione che darà vita a un organismo formale, pronto a lavorare su obiettivi precisi fissati per il 2027. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Enna: comitato ufficiale per il Museo Alessi

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