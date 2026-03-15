Empoli e Vinci sono scosse dalla notizia della morte di Alessandro Ostuni, un uomo che è stato trovato senza vita. Le autorità hanno deciso di effettuare un’autopsia, programmata per domani, per chiarire le cause del decesso. La comunità si trova in uno stato di shock e attende con trepidazione i risultati dell’esame. La notizia ha suscitato grande attenzione e si sono moltiplicati i messaggi di vicinanza.

Empoli, 15 marzo 2026 – Bisognerà attendere l’esito dell’autopsia, prevista per domani, per sapere quando i familiari, gli amici ed i conoscenti di Alessandro Ostuni potranno rendere l’ultimo saluto all’imprenditore empolese, partecipando alle esequie che saranno celebrate non appena sarà liberata la salma. Questi gli sviluppi in merito all’incidente avvenuto sul territorio comunale di Vinci che due giorni fa ha causato la scomparsa del cinquantottenne e lasciato nel dolore più profondo la moglie e i due figli. Il pensiero delle persone che lo hanno conosciuto e di una comunità incredula e addolorata, in queste ore, va soprattutto a loro... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Empoli e Vinci comunità sconvolte per la morte di Alessandro Ostuni. È stato deciso di fare l’autopsia

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