Emergenza povertà Momento delicato per tante famiglie del nostro territorio

La povertà si fa sentire nel territorio diocesano di Perugia-Città della Pieve, dove la Caritas sta assistendo oltre tre mila persone. La situazione coinvolge molte famiglie che si trovano in difficoltà e il numero di persone che chiedono aiuto continua a crescere. La crisi economica e le sfide sociali si riflettono su un territorio già fragile.

I numeri sono noti e preoccupa l’avanzata della povertà: nel territorio diocesano di Perugia-Città della Pieve la Caritas sta accompagnando più di 3.800 famiglie, pari a 13.500 persone, per un impegno totale a servizio dei poveri, come da bilanci consultabili, di oltre 2 milioni di euro all’anno. Attualmente 1.500 nuclei familiari vivono in emergenza abitativa con difficoltà a pagare bollette, affitti e mutui. Sono alla ricerca di affitti calmierati e non poche di loro chiedono di essere accolte al Villaggio “Sorella Provvidenza” a Perugia e nelle altre strutture di accoglienza. La “ Quaresima di Carità 2026 ” la Chiesa perugino-pievese la... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Una selezione di notizie su Emergenza povertà

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