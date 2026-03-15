Elezioni Consiglio Provinciale | Affluenza oltre il 93% alle urne

Alle ore 20, circa 1.230 persone su 1.317 aventi diritto hanno votato alle elezioni del Consiglio Provinciale, raggiungendo un’affluenza del 93,39 per cento. La percentuale di partecipazione si mantiene molto alta, con ancora alcune ore di urne aperte. I cittadini sono chiamati a esprimersi per scegliere i rappresentanti provinciali.

Alle ore 20,00 hanno votato – complessivamente – 1.230 aventi diritto su 1.317, pari al 93,39% del corpo elettorale. Fascia A: 767 votanti su 841 – 91,2%Fascia B: 249 votanti su 257 – 96,88%Fascia C: 113 votanti su 117 – 96,58%Fascia D: 101 votanti su 102 – 99,01% AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Elezioni ad Avellino, D'Agostino (FI): «La settimana prossima il nome definitivo, il centrodestra sarà unito su Laura Nargi» . 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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