Elezioni Consiglio Provinciale 2026 | Affluenza Ore 17

Alle ore 17,00, nelle elezioni del Consiglio Provinciale del 2026, si sono recati alle urne 957 aventi diritto su un totale di 1.317, con una affluenza del 72,66%. I cittadini che hanno votato rappresentano circa tre quarti del corpo elettorale, mentre il restante non si è ancora espresso. I dati sono aggiornati alle 17,00 e riguardano la partecipazione alle urne in questa tornata elettorale.

Alle ore 17,00 hanno votato – complessivamente – 957 aventi diritto su 1.317, pari al 72,66% del corpo elettorale.Focus sull’Affluenza nelle Diverse Fasce ElettoraliCosì nel dettaglio:Fascia A: 596 votanti su 841 – 70,86%Fascia B: 213 votanti su 257 – 82,9%Fascia C: 70 votanti su 117 – 59. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Affluenza alle urne per le Elezioni del Consiglio Provinciale: i dati delle ore 12 Elezioni Consiglio Provinciale di Avellino 2026: tutte le informazioni sul voto del 15 marzoElezioni Consiglio Provinciale 15 marzo 2026 - Si sono regolarmente costituiti il seggio centrale e la sottosezione per le elezioni del Consiglio... Approfondimenti e contenuti su Elezioni Consiglio Provinciale Temi più discussi: Risultati elezioni provinciali a Frosinone, gli eletti in Consiglio; Elezioni provinciali, a Potenza vince il centrosinistra unito; Elezioni Consiglio Provinciale di Avellino 2026: tutte le informazioni sul voto del 15 marzo; Elezioni Provinciali a Frosinone: affluenza record e maggioranza al centrodestra. Tutti gli eletti. Cosenza, la nuova composizione del Consiglio provincialeGli eletti nel Consiglio provinciale di Cosenza nelle liste a sostegno di Biagio Faragalli e Franz Caruso. La nuova composizione dell'assise ... quotidianodelsud.it Elezioni Provincia di Teramo, i risultati e i consiglieri elettiLa consultazione tra i sindaci e i consiglieri comunali della Provincia ha eletto i 10 membri del nuovo Consiglio. La lista più rappresentata è La Forza del Territorio (5 rappresentanti), poi ci sono ... tg24.sky.it LISTA PARTITO DEMOCRATICO PRIMA ALLE ELEZIONI CONSIGLIO PROVINCIALE DI POTENZA, SODDISFAZIONE VITO LUPO (PD) facebook