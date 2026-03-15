Arezzo si prepara alle elezioni amministrative che si terranno il 24 e 25 maggio. In vista di questa data, si avvicina la scadenza dei mandati nelle partecipate comunali, generando un clima di tensione tra le forze politiche. La questione riguarda le nomine e i rinnovi delle cariche nelle società controllate dal Comune, che sono al centro del dibattito locale.

La scadenza dei mandati nelle partecipate del Comune di Arezzo si intreccia con l’avvicinarsi delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio prossimi, creando un momento di alta tensione politica. Le nomine in gioco riguardano enti controllati o società dove l’amministrazione comunale ha diritto di indicare almeno un membro, ruoli che riflettono la fiducia del sindaco uscente verso i partiti alleati. Si tratta di una partita delicata in cui ogni incarico rappresenta un’opportunità di influenza diretta sulla gestione economica della città. La situazione è resa ancora più complessa dalla prossimità del voto, trasformando ogni rinnovo in un vero e proprio braccio di ferro tra le forze politiche locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elezioni a maggio: la battaglia per le partecipate di Arezzo

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