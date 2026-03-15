elettra lamborghini i suoi festini bilaterali diventano un marchio registrato

Durante la settimana della kermesse, Elettra Lamborghini, in gara con Voilà, ha raccontato più volte di non riuscire a dormire per la musica altissima proveniente da feste e serate notturne organizzate nella zona degli hotel che ospitavano artisti e addetti ai lavori. Prima si è lamentata sui social, poi ha portato la polemica anche sul palco dell’Ariston, lanciando una frase destinata a diventare virale: «Ci sono troppi festini bilaterali». In realtà, voleva denunciare i party collaterali che andavano avanti fino a notte fonda, impedendo, secondo lei, agli artisti di riposare. Elettra Lamborghini intendeva riferirsi agli eventi paralleli al Festival, organizzati fuori dal programma ufficiale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Elettra Lamborghini, i suoi «festini bilaterali» diventano un marchio

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