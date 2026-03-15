Efficientamento energetico per 4 strutture

Quattro strutture dell’Anffas di Carrara sono coinvolte in interventi di miglioramento strutturale ed energetico. I lavori riguardano specificamente gli aspetti di efficientamento energetico e di consolidamento delle strutture. Le opere sono in corso e mirano a ottimizzare le prestazioni degli edifici e a migliorare le condizioni di utilizzo. Nessuna informazione aggiuntiva sui tempi o sui dettagli tecnici.

Sono quattro strutture le Anffas di Carrara interessate da interventi di miglioramento strutturale ed energetico. L’altra si trova nel Comune di Pontremoli, dove gli interventi hanno riguardato l’ex albergo Il Falco delle Apuane, che avrà una destinazione di ricettività sociale. Di questo si parlerà durante il compleanno di Anffas, in programma per sabato 28 marzo alle 10 nella sede di via Castellaro. Nel corso dell’incontro, introdotto dalla presidente Fiorella Nari e dal direttore Giuseppe Mussi (nella foto), saranno presentati gli interventi di miglioramento realizzati sui vari edifici che ospitano le strutture gestite da Anffas sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Efficientamento energetico per 4 strutture Articoli correlati Leggi anche: Illuminazione pubblica, efficientamento energetico in corso Leggi anche: Efficientamento energetico della casa comunale di Casalbore Comune di Cittadella: Adeguamento Sismico ed Efficientamento Energetico in via Bachelet Tutti gli aggiornamenti su Efficientamento energetico Temi più discussi: Efficientamento energetico per 4 strutture; Contributi per l’efficientamento energetico e l’autoconsumo delle imprese: in due settimane già pervenute 28 domande per gli incentivi sul fotovoltaico; Al via la nuova gara Consip Servizio Integrato Energia per le amministrazioni locali da 1,4 miliardi di euro; Il potenziale del fotovoltaico a Roma è di 4.400 GWh, corrispondente al 48% dei consumi elettrici della Capitale. Efficientamento energetico per 4 struttureSono quattro strutture le Anffas di Carrara interessate da interventi di miglioramento strutturale ed energetico. L’altra si trova nel ... lanazione.it Efficientamento energetico: 28 domande in due settimane per gli incentivi al fotovoltaicoCagliari. Prosegue l’impegno dell’Assessorato dell’Industria per illustrare nel territorio l’avviso pubblico a sportello per l’assegnazione di 29 milioni di euro da destinare all’efficientamento energ ... sassarinotizie.com Efficientamento energetico e #rinnovabili: la Regione presenta nei territori il bando da 29 milioni per le imprese sarde. Già arrivate 28 domande facebook