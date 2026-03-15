Educazione sessuo-affettiva | perché il dialogo con i bambini deve iniziare fin dall’infanzia quando l’Italia vieta ancora la materia nelle elementari e il 70% degli italiani ne chiede l’introduzione a scuola

In Italia, l'educazione sessuo-affettiva non è ancora una materia obbligatoria nelle scuole elementari, anche se il 70% degli italiani ne chiede l’introduzione. Mentre in molti Paesi europei questa educazione è parte integrante del percorso scolastico, nel nostro Paese le lezioni su questi temi mancano ancora ufficialmente dai programmi ufficiali. La discussione sulla loro applicazione resta aperta e al centro di un ampio dibattito pubblico.

L'educazione sessuo-affettiva non è una materia obbligatoria nelle scuole italiane, a differenza di quanto accade in almeno venti dei ventisette Paesi dell'Unione Europea. Svezia, Germania, Danimarca, Finlandia, Austria, Francia e Irlanda hanno introdotto programmi obbligatori rispettivamente dal 1955, 1968, 1970, 1970, 1970, 1998 e 2003. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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