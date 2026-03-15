Educazione sessuo-affettiva | perché il dialogo con i bambini deve iniziare fin dall’infanzia quando l’Italia vieta ancora la materia nelle elementari e il 70% degli italiani ne chiede l’introduzione a scuola

Da orizzontescuola.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, l'educazione sessuo-affettiva non è ancora una materia obbligatoria nelle scuole elementari, anche se il 70% degli italiani ne chiede l’introduzione. Mentre in molti Paesi europei questa educazione è parte integrante del percorso scolastico, nel nostro Paese le lezioni su questi temi mancano ancora ufficialmente dai programmi ufficiali. La discussione sulla loro applicazione resta aperta e al centro di un ampio dibattito pubblico.

L'educazione sessuo-affettiva non è una materia obbligatoria nelle scuole italiane, a differenza di quanto accade in almeno venti dei ventisette Paesi dell'Unione Europea. Svezia, Germania, Danimarca, Finlandia, Austria, Francia e Irlanda hanno introdotto programmi obbligatori rispettivamente dal 1955, 1968, 1970, 1970, 1970, 1998 e 2003. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Educazione alimentare a scuola: il 91% degli italiani chiede l’introduzione dall’infanzia per contrastare i cibi ultra processatiIl 91% degli italiani ritiene necessario introdurre educazione alimentare nelle scuole fin dalle elementari.

Leggi anche: Educazione sessuo-affettiva, Giuliani (AltraPsicologia): “Un petizione online per introdurla in tutte le scuole, fin dalle elementari”

Una selezione di notizie su Educazione sessuo

Temi più discussi: Blog | Educazione sessuo-affettiva, tra diritto e rovescio: la nuova campagna di Una Nessuna Centomila - Alley Oop; A Firenze studenti in piazza per chiedere l'educazione sessuo-affettiva; Studenti in piazza: Vogliamo l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole; Vannucci: 'L'educazione sessuale e affettiva deve entrare nelle scuole'.

L'educazione sessuo-affettiva è un diritto umano ma in Italia rischia di essere un privilegio: cosa sta succedendoL’educazione sessuo-affettiva nelle scuole non si farà più alle elementari e medie, dove verrà vietato di parlare di tematiche sessuali in aula ad attivisti ideologizzati ed esperti esterni. Alle ... quotidiano.net

Pasquino: Il governo teme la libertà, la scuola insegni a smontare i pregiudizi«È il governo a riempirsi la bocca con la lotta ai femminicidi e a ostacolare poi la risorsa di primo livello più importante per il contrasto alla violenza di genere». Così la pensa Monica Pasquino, ... repubblica.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.