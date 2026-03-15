Educatori per studenti con disabilità protesta per le ore tagliate | Non è vero che tutto è stato ripristinato

Gli educatori che supportano studenti con disabilità sono scesi in piazza per protestare contro i tagli alle ore di sostegno scolastico. La loro protesta si concentra sul fatto che, a loro avviso, non tutte le ore sono state effettivamente ripristinate, contrariamente a quanto affermato dalle autorità. La questione riguarda il ripristino delle assistenze, che continua a generare tensioni tra gli educatori e le istituzioni scolastiche.

Riesplode il caso del sostegno ai disabili. Dopo l'annuncio del Comune sulla risoluzione del problema, la denuncia di un genitore: "A mia figlia tolta un'ora, e non è l'unica" La vicenda del sostegno educativo per gli alunni con disabilità torna a far discutere. Per capire l'attuale malcontento, bisogna fare un passo indietro all'ottobre dello scorso anno, quando è esploso il caso del taglio delle ore di assistenza scolastica. In quell'occasione, l'amministrazione comunale di Forlimpopoli aveva inizialmente ridotto il budget destinato agli educatori, scatenando la protesta di famiglie e sindacati. Dopo... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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