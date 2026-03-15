Edoardo Zattin, 18 anni, è morto dopo essere stato colpito con un pugno durante un incontro di boxe a Monselice. La famiglia ha presentato una richiesta di risarcimento. Le sentenze di patteggiamento nel procedimento penale si sono concluse nelle ultime settimane, diventando definitive.

MONSELICE (PADOVA) - Il versante penale si è concluso per sempre nelle scorse settimane, quando sono diventate definitive le sentenze di patteggiamento. Ma la vicenda giudiziaria legata alla morte del pugile 18enne Edoardo Zattin resta aperta: i genitori dello studente, spirato in ospedale alcuni giorni dopo aver ricevuto un pugno al volto durante un allenamento, sono pronti a chiedere i danni per la morte del figlio. Lo faranno nei confronti delle tre persone che hanno già patteggiato la pena e delle due associazioni dilettantistiche che gestivano gli allenamenti. L’udienza di fronte al tribunale Civile non è ancora stata fissata ma la... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Edoardo Zattin morto a 18 anni per un pugno sul ring, la famiglia chiede il risarcimento

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