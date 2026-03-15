Edoardo uomo solo ’ai comandi’ | Io il pilota della Dominante

Edoardo Maffeis, 32 anni di Mapello, bergamasco e pilota di linea, è uno dei protagonisti del momento positivo della squadra di Seconda categoria della Juvenilia, club calcistico monzese. Conosciuto come “Edo”, si distingue per il suo ruolo di “pilota della Dominante” e per la sua presenza in campo, che ha contribuito ai recenti risultati della formazione. La sua esperienza nel calcio si combina con quella professionale nel settore aereo.

Con “Edo“ si vola. Alla Juvenilia, club calcistico monzese, non hanno dubbi. Perché tra i protagonisti del buon momento della formazione di Seconda categoria, c’è anche Edoardo Maffeis, 32 anni, bergamasco di Mapello, di professione pilota di linea. Il neo centrocampista rossoblù è primo ufficiale e lavora per un’importante compagnia aerea. Nel capoluogo della Brianza si è trasferito di recente per motivi personali. Ha sempre avuto un debole per il calcio. In precedenza aveva giocato nella formazione bergamasca del Monvico, nella stagione in corso nel Ponte San Pietro. Quando è arrivato a Monza ha cercato una squadra, dove tra un decollo e un atterraggio, potesse praticare il suo sport preferito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Ieri sono andato con il mio(Nipotino Edoardo) a vedere la crono in Versilia..fino a pochi anni fa, ero io che stavo davanti...adesso e' lui che mi porta in giro.... Il primo a fare la Tirreno Adriatico in famiglia fu padre, poi il sottoscritto...e tra poco tocchera' a te... a vo facebook