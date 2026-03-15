In Sicilia, il settore edile sta vivendo una fase di forte cambiamento con circa ottocento imprese in meno rispetto al passato. Nonostante questa diminuzione, i salari nel settore continuano a crescere, creando un quadro di trasformazione economica e occupazionale. La riduzione delle imprese rappresenta un dato importante, mentre l’aumento delle retribuzioni evidenzia una dinamica diversa nel mercato del lavoro.

Il settore delle costruzioni in Sicilia sta attraversando una fase di profonda riorganizzazione, segnata da un calo netto del numero di imprese. Tra il 2023 e il 2025, il comparto ha scomparire quasi ottocento realtà produttive, scendendo da oltre dieci migliaia a meno di diecimila unità. Nonostante questa contrazione strutturale, i dati relativi al 2025 mostrano segnali contrastanti: mentre le ore lavorate e gli addetti sono in crescita rispetto all’anno precedente, la massa salariale registra un aumento significativo. Questa dinamica riflette un momento di transizione critica, legato allo svolgimento dei finanziamenti previsti dal Pnrr. Gli esperti sottolineano che la tenuta attuale degli indicatori positivi dipende ancora dalla spinta degli incentivi pubblici, destinati però a esaurirsi entro poco più di un anno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Edilizia siciliana: -800 imprese, ma i salari crescono

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