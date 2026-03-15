Oggi parteciperò a una conferenza a Roma di Peter Thiel, invitato dall'Associazione Gioberti. L'evento si svolge nel contesto delle iniziative promosse dall'organizzazione, che ha deciso di coinvolgere il pubblico con incontri dedicati a figure di spicco del mondo imprenditoriale e tecnologico. La partecipazione è aperta e riguarda l'ascolto diretto delle parole del relatore.

Devo ringraziare l'Associazione Gioberti che mi ha invitato, a partire da oggi, a sentire le conferenze romane di Peter Thiel. Conferenze che partono con un destino curioso: quelli che non le ascolteranno, non essendo stati invitati, già le criticano a prescindere, le demonizzano, ne propongono una caricatura preventiva. Come certe recensioni di film non visti al cinema: «Non l'ho visto e non mi piace», scrivono, senza rendersi conto di come - in questo modo - non facciano un figurone e semmai diano la misura di sé, faziosi e dominati dal pregiudizio. Chi sia Thiel in questo momento, quale parte abbia deciso di interpretare, comincerò a scoprirlo oggi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ecco perché oggi andrò ad ascoltare Peter Thiel

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