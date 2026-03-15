Pervis Estupinan, giocatore del Milan, è pronto a scendere in campo ancora da titolare nella partita contro la Lazio, dopo aver segnato nel derby contro l’Inter. Allegri ha scelto di puntare su di lui, considerando un dato che lo differenzia rispetto a Bartesaghi. La presenza del difensore nel reparto difensivo rossonero resta una certezza, anche in vista della prossima sfida.

Lazio-Milan, Estupinan viaggia verso la seconda partita da titolare dopo il gol decisivo nel derby contro l'Inter. Massimiliano Allegri dovrebbe ancora una volta preferire l'ex Brighton rispetto a Davide Bartesaghi che è stato fino ad ora il titolare della fascia sinistra rossonera. Sicuramente non è una bocciatura per il terzino italiano, anzi. Il Milan continua a puntare su di lui per il presente e per il futuro, ma Allegri vorrà cavalcare l'onda lunga del derby con Estupinan che è al momento massimo di forma nella sua carriera in rossonero. Partendo proprio della giocata che ha deciso la sfida contro l'Inter abbiamo voluto approfondire il duello a sinistra del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ecco perché Allegri punta ancora su Estupinan. Rispetto a Bartesaghi c’è un dato che …

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