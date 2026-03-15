Ecco le ragioni del No

A Milano, Roma e Torino si sono svolte diverse manifestazioni organizzate da Potere al Popolo, Usb e altri gruppi antagonisti. Le proteste hanno coinvolto sia l’opposizione alle politiche statunitensi che la contestazione contro le recenti riforme del governo. A Roma, tra i cori e gli slogan, una foto di Meloni e Nordio è stata data alle fiamme durante la manifestazione.

Milano, Roma, Torino: si saldano le manifestazioni di Potere al popolo, Usb, antagonisti, pro Pal. La protesta anti-Usa si fonde con quella anti- riforma: nella capitale bruciata una foto di Meloni e Nordio. Conte e Grosso costretti a prendere le distanze. A fuoco immagini di Trump e bandiere di Israele. I più pacati scandivano «governo Meloni dimissioni» o «cacciamo il governo dei fascisti guerrafondai», esibendo striscioni sui quali avvertono: «Non ci arruoliamo». Poi a comando saltellavano, intonando «chi non salta è un fascista», sulle note di Bella ciao, cercando goffamente di fare il verso alla premier che saltava con il ministro degli esteri, Antonio Tajani, lo scorso novembre in chiusura dell’intervento al comizio dei big del centrodestra a Napoli, mentre la folla intonava «Chi non salta comunista è». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ecco le ragioni del No Articoli correlati Riforma della giustizia, le ragioni del Sì e le ragioni del No: confronto di BiesseScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) La discussione sarà... Leggi anche: Le ragioni del sì e le ragioni del no: i prossimi eventi in vista del referendum Referendum le ragioni del si e le ragioni del no Approfondimenti e contenuti su Ecco le ragioni del No Discussioni sull' argomento Riforma della giustizia: le ragioni del Sì; Bocchino spiega Giorgia, la premier anti ipocrisie; Certificati anti-rimpatrio: Un delinquente in libertà? La gente non conosce i Cpr; Ordinanza anti movida. Il Tar conferma la legittimità della chiusura anticipata nei locali notturni di Cinquale. Responsabilità professionale. M5S: Troppe criticità. Ecco le ragioni del nostro ‘No’Nella sua relazione di minoranza il Movimento 5 Stelle motiva la contrarietà rispetto alla proposta di legge che domani dovrebbe essere votata dall'Aula della Camera. Tra le principali criticità ... quotidianosanita.it L’ex presidente dell’Ordine degli avvocati di Vibo spiega le ragioni del “No”: “Dietro la separazione delle carriere si nasconde uno spostamento dell’equilibrio tra poteri dello Stato” facebook Da ascoltare molto bene il prof. Vittorio #Manes e le aue ragioni per il #SI al referendum sulla separazione delle carriere. x.com