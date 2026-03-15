Ecco la Firenze-Fiesole E’ un viaggio nel tempo

Questa mattina si svolge la storica corsa Firenze-Fiesole, un evento che attraversa la città e si snoda sui tornanti tra Piazza Edison e Piazza Mino. La gara si svolge in uno scenario che richiama il passato, coinvolgendo atleti e spettatori lungo un percorso che fa parte della tradizione locale. La manifestazione richiama l’attenzione di chi segue le competizioni di corsa in salita.

Nella splendida scenografia e sui mitici tornanti che da Piazza Edison portano a Piazza Mino si svolge stamani la storica ‘Firenze-Fiesole’. Appuntamento di grande fascino per gli appassionati del mondo motoristico in un concorso di eleganza dinamico dedicato alle auto storiche e più recenti, organizzato dalla Scuderia Automobilistica Clemente Biondetti in collaborazione con Automobile Club Firenze e altre Associazioni. Rievocazione non competitiva della famosa cronoscalata fiorentina, nata nel 1938 come gara motociclistica e diventata automobilistica nel 1948. Di rilievo l’edizione del 1951 che fra i 68 iscritti esaltò il campione fiorentino Clemente Biondetti: con una potente Jaguar 3500 vinse senza problemi stabilendo il record della salita (2’53” e 4 decimi) rimasto imbattuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ecco la Firenze-Fiesole. E’ un viaggio nel tempo Articoli correlati Firenze: Piazza dei Ciompi si trasforma in un viaggio nel tempo tra fumetti, vinili e vintage il 21-22 febbraio.Firenze Riscopre il Passato: Un Mercatino di Fumetti, Vinili e Tesori Vintage Anima Piazza dei Ciompi Firenze si prepara a un fine settimana... Annullata la Firenze-Fiesole-FirenzeFirenze, 13 gennaio 2026 – È una notizia che pesa come un macigno sul cuore della Firenze podistica: la 45ª riedizione della storica... Una selezione di notizie su Ecco la Firenze Fiesole E' un viaggio... Temi più discussi: Festa del cinghiale a Fiesole; Stadio Franchi, ripartono i lavori alla Curva Fiesole: 10mila posti e copertura nord entro il 2027; Allenatore rinchiude l'arbitro nello spogliatoio; Franchi, sopralluogo delle commissioni urbanistica e sport: confermata fine lavori nel 2029. Petizione della Curva Fiesole (e non solo): dalle trasferte ai Daspo fino alle multiproprietà, ecco le richiestePetizione a livello nazionale delle tifoserie di clacio, cui aderisce la Curva Fiesole per dire basta ad alcuni aspetti del calcio moderno. Il calcio di una volta è scomparso - ... firenzeviola.it Annullata la Firenze-Fiesole-FirenzeFirenze, 13 gennaio 2026 – È una notizia che pesa come un macigno sul cuore della Firenze podistica: la 45ª riedizione della storica Firenze–Fiesole–Firenze, in programma per domenica 18 gennaio 2026, ... lanazione.it Ciao viaggiatori veg, con grande felicità vi segnalo un ristorantino a Fiesole (provincia di Firenze) dove sono stata a cena venerdì sera, si chiama Antica fonte. Atmosfera rilassante e curato nei dettagli.. Mi hanno proposto 2 piatti completamente veg spettacola facebook