Eccellenza | ore 14,30 al leggendario mazza Il Mezzolara a Ferrara per chiudere i conti Se la band di Zecchi non perde ha un piede in D

Alle 14,30 si gioca al Mazza l’ultimo match di Eccellenza tra Mezzolara e una squadra di Ferrara. La partita chiude la ventottesima giornata del campionato nel girone B. Se il Mezzolara non perde, potrebbe ottenere una promozione diretta in Serie D. L’attenzione è tutta sul confronto tra Ars et Labor e Mezzolara, due delle squadre in testa alla classifica.

Ventottesima giornata di campionato oggi, alle 14,30, per l’Eccellenza. Partendo dal girone B, tutti gli occhi sono puntati sull’attesissimo big match tra Ars et Labor e Mezzolara. La band di Nicola Zecchi si trova in vetta alla classifica con sette punti di vantaggio sull’ex Spal, che farà di tutto per cercare di trovare una vittoria davanti al proprio pubblico e per riaprire così il campionato. Il Mezzolara, dal canto suo, sa che in caso di risultato positivo (vittoria o pareggio) la promozione in serie D sarebbe sostanzialmente ipotecata. Per quanto riguarda le altre, il Medicina Fossatone di Fulvio Assirelli, agganciato al terzo posto... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza: ore 14,30 al leggendario mazza. Il Mezzolara a Ferrara per chiudere i conti. Se la band di Zecchi non perde ha un piede in D Articoli correlati Leggi anche: Eccellenza, ore 14,30. Lo Zola Predosa sfida la Bobbiese. Rischio Mezzolara a Fratta Terme Leggi anche: Ars et Labor, al Mazza arriva l'Osteria Grande. Ma il Mezzolara è già a +13 - DIRETTA ALLE 14.30 Contenuti utili per approfondire Eccellenza ore 14 30 al leggendario... Eccellenza: ore 14,30 corticella in viaggio. Il Mezzolara in trasferta rischia con il Cava RoncoNona giornata di ritorno, alle 14,30, per il campionato di Eccellenza. Partendo dal girone B, la capolista Mezzolara, prima ... msn.com Doppio derby, in Eccellenza è un turno che pesaOggi in Eccellenza la quattordicesima giornata del girone d’andata propone alle ore 14,30 due derby molto sentiti. Urbino- Fermignanese. Ritorna... Oggi in Eccellenza la quattordicesima giornata del ... ilrestodelcarlino.it