Eccelenza Figline anticipo-show C’è Lanciotto-Antella

La 26ª giornata del girone B di Eccellenza è iniziata con l’anticipo tra Figline e Lastrigiana. La partita si è conclusa con un punteggio di 2-1 a favore dei padroni di casa. Romei ha segnato per gli ospiti, poi Oliveros ha segnato una doppietta che ha ribaltato il risultato. La sfida si è giocata sul campo di Figline.

La 26’ giornata del girone B di Eccellenza si è aperta con l’anticipo tra Figline e Lastrigiana (2-1, con ospiti in vantaggio grazie a Romei, e doppietta che ribalta il match di Oliveros). A 450 minuti dal termine, il campionato s’infiamma per i verdetti finali: non c’è tempo per rifiatare. Queste le sfide odierne in programma oggi alle 14.30. Girone A Sestese-Cenaia (arbitro: Casale di Sirena). A Polloni rientrano Cirillo e Dianda, mentre nel Cenaia non ci sarà Bianchi, ma rientra Puleo. Girone B Rondinella-Baldaccio Bruni (arbitro: Lachi di Siena). Big match di spessore al "Bozzi": la capolista Rondinella sfida una Baldaccio Bruni temibile in trasferta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccelenza. Figline, anticipo-show. C’è Lanciotto-Antella Articoli correlati Eccellenza - Oggi l’anticipo alle 14,30 che promette spettacolo. Anticipo di lusso al ’Del Buffa’. Il Figline incrocia la LastrigianaRiflettori oggi (14,30) solo sul girone B per l’anticipo al ’Goffredo Del Bubba’ tra il Figline e la Lastrigiana. La Castiglionese rifila tre schiaffi al LanciottoLANCIOTTO CAMPI 0 CASTIGLIONESE 3 LANCIOTTO CAMPI: Hila, Sellaroli (86’ Esposito Goretti), Galli, Preci, Moretti (64’ Lepri), Bambi, Pisco (35’... Una selezione di notizie su Eccelenza Figline anticipo show C'è... Eccelenza. Figline, anticipo-show. C’è Lanciotto-AntellaLa 26’ giornata del girone B di Eccellenza si è aperta con l’anticipo tra Figline e Lastrigiana (2-1, con ospiti in vantaggio grazie a Romei, e doppietta che ribalta il match di Oliveros). A 450 ... sport.quotidiano.net Eccellenza. Antella-Figline show. Rondinella va ad AstaPer il campionato di Eccellenza, ieri si è giocato l’anticipo del girone A fra San Giuliano-Lucchese (1-1: Bartolotta, Cornacchia), mentre... Per il campionato di Eccellenza, ieri si è giocato ... lanazione.it