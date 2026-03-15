Un uomo che trascorreva da dieci anni in carcere per aver nascosto il luogo del suo tesoro è stato recentemente liberato. La vicenda risale a quando, nel 1988, Tommy Thompson trovò lingotti in un relitto affondato negli Stati Uniti nel 1857. La scoperta e le successive azioni legali hanno portato alla sua detenzione, che ora si è conclusa con la sua scarcerazione.

Nel 1988 Tommy Thompson trovò lingotti in un piroscafo naufragato negli Stati Uniti nel 1857, una scoperta a cui seguirono diversi contenziosi L’ingegnere e cercatore di tesori statunitense Tommy Gregory Thompson è stato scarcerato pochi giorni fa dopo aver trascorso gli ultimi dieci anni in prigione per essersi rifiutato di rivelare dove si trovassero monete e lingotti d’oro che aveva trovato nel 1988 all’interno del relitto di un piroscafo. Thompson, che oggi ha 73 anni, era stato coinvolto in diverse contese legali con alcuni investitori che avevano finanziato la spedizione e il recupero, e che lo accusavano di non averli mai ripagati. Il piroscafo, lungo circa 85 metri, si chiamava SS Central America ma, per via della sua storia, diventò famoso con il nome di “Ship of gold”, cioè nave dell’oro. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - È stato liberato l’uomo in carcere da dieci anni per non aver rivelato dov’era il suo tesoro

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Vittoria Baldino. . Chi parla di stupratori di minori “liberati dai giudici” dovrebbe avere il pudore di tacere. Perché l’unico che avete liberato davvero lo avete accompagnato voi con un volo di Stato. Ma quale riforma della giustizia La vostra è solo propaganda c facebook

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