È morto Carlo Casi volto di Teletruria

Carlo Casi, volto noto di Teletruria, è deceduto all’età di 83 anni. La notizia è stata comunicata oggi, 15 marzo 2026, e ha suscitato cordoglio tra colleghi e spettatori. Casi era riconosciuto come uno dei protagonisti storici della televisione locale, dove aveva lavorato per molti anni. La sua scomparsa è stata annunciata ufficialmente dalla redazione del canale.

Arezzo, 15 marzo 2026 – Lutto nella famiglia di Teletruria. All’età di 83 anni è morto Carlo Casi (nella foto). Volto storico della emittente. Dagli anni ’80 fino al 2018 Casi è stato stretto collaboratore di Teletruria seguendo con particolare attenzione lo sport, in particolare rugby, ciclismo, pallavolo, basket e atletica leggera. Ma la sua grande passione è stata la boxe dove ha seguito con grande professionalità le imprese di Calamati, Nicchi e Fiordigiglio. Casi ha collaborato anche con il Corriere di Arezzo. Con il suo garbo si presentava nel piccolo schermo all’ora del Tg per raccontare quasi ogni sera le notizie della nostra città. Era molto amato dalla gente e dai colleghi con i quali aveva sempre un rapporto di rispetto e collaborazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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