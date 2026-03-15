E invece tutti in fila per Amazon Paghi i pacchi senza sapere cosa c’è | Sperano nel colpo di fortuna

Da ilrestodelcarlino.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutti pazzi per le " Secret Box di Amazon ". Ieri mattina, in un negozio di via Branca, ha aperto le porte un temporary store (un punto vendita temporaneo) in cui è possibile acquistare a peso, senza conoscerne il contenuto, dei pacchi che sono il risultato di resi, giacenze o prodotti smarriti di Amazon. Il meccanismo è molto semplice: entri, scegli uno o più pacchi senza sapere che cosa contiene, vai alla bilancia e paghi tutto in base al peso. Il prezzo? 29,99 euro al kg. All’interno puoi trovare articoli di ogni genere, anche se tutti sperano di essere baciati dalla fortuna e tirare fuori dal cilindro uno smartphone. Quella delle "Secret Box" è una tendenza che sta riscuotendo successo in tutta Italia e che da ieri, per quattro weekend (ieri e oggi; 20-21-22 marzo; 27-28-29 marzo e 2-3-4 aprile), è arrivata anche nella nostra città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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