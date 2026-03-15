È il vero Sinner | Sono in fiducia Prima volta in finale a Indian Wells

Il tennista italiano ha raggiunto per la prima volta la finale a Indian Wells, dichiarando di sentirsi in fiducia. Con un gioco solido al servizio e risposte precise, ha mostrato il suo stile senza lasciare spazio a dubbi. La giornata soleggiata in California ha accompagnato la sua performance, che si è consolidata come la più convincente della sua carriera.

Il sole della California fa maturare il vero Sinner. A un soffio dalla perfezione col servizio, implacabile in risposta. Jannik demolisce le incertezze della vigilia e pure uno scorato Sascha Zverev, sempre accartocciato in un rapido 6-2, 6-4 attorno al proprio gioco e impotente contro il 24enne diventato la sua bestia nera. L’azzurro vola in finale a Indian Wells (contro il vincente di Alcaraz-Medvedev giocata nella notte) a caccia dell’unico trofeo Master 1000 sul duro non ancora conquistato, appuntamento alle 21 su Sky. Perché in fondo quella di Sinner è una lotta più con se stesso che con gli avversari. Con i campanelli d’allarme di un fisico portato al massimo, spesso in balia del clima rovente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - È il vero Sinner: "Sono in fiducia". Prima volta in finale a Indian Wells Articoli correlati LIVE Sinner-Zverev 6-2, 6-4, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: azzurro per la prima volta in finale nel deserto della CaliforniaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della prima semifinale del Masters1000 di Indian Wells 2026, vi aspettiamo... Sinner oggi a Indian Wells incontra per la prima volta Joao Fonseca (finalmente!)All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Contenuti utili per approfondire Indian Wells Temi più discussi: Jannik Sinner - Alexander Zverev a Indian Wells 2026 in semifinale: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; È finalmente un Sinner brillante: battuto Shapolavov, è agli ottavi a Indian Wells. Sto cercando di alzare il livello; Tennis, Indian Wells: Sinner vince in 2 set. Avanti anche Paolini; Sinner torna il martello: è maestro del cemento, domina Zverev ed è finale ad Indian Wells. Finale Indian Wells 2026: Sinner-Medvedev si contendono il trono. Dove vedere il match in tvSinner travolge Zverev e prenota la finale di Indian Wells contro Medvedev, vincente su Alcaraz. Come seguire il match in tv. style.corriere.it Tennis, Indian Wells: Sinner in finale contro MedvedevJannik Sinner è in finale a Indian Wells. Il tennista altoatesino ha battuto in semifinale in 2 set (6-2 6-4) il tedesco Alexander Zverev. L'azzurro sfiderà ora il russo Daniil Medvedev, che battuto ... tg.la7.it INDIAN WELLS MASTER 1000 Jannik SINNER supera per la settima volta il tedesco Alexander ZVEREV e raggiunge per la seconda volta la FINALE di questo Torneo Senza aver perso un solo SET Ad attenderlo il Russo REDIVIVO Danil MEDVEDEV che do facebook Indian Wells, Medvedev batte Alcaraz a sorpresa in due set: sfiderà Sinner in finale x.com