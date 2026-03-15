A Uppsala, in Svezia, Armand Duplantis ha raggiunto un salto di 6,31 metri durante un meeting. Si tratta di un risultato che supera la sua precedente performance e si aggiunge alla serie di record personali dell’atleta. L’evento si svolge nel contesto di un incontro dedicato all’atletica, attirando l’attenzione di pubblico e media presenti sul posto.

Nel cuore della Svezia, a Uppsala, Armand Duplantis ha di nuovo ridefinito i confini dell’atletica moderna superando la quota di sei metri e trentuno centimetri nel suo meeting personale. Questo risultato rappresenta il quindicesimo record mondiale della sua carriera, trasformando ogni centimetro aggiuntivo in un guadagno economico tangibile. L’impresa non è solo una vittoria sportiva, ma un calcolo preciso dove l’eccellenza si traduce direttamente in premi in denaro che possono raggiungere le cifre più alte previste dai contratti con gli sponsor principali. La strategia del campione svedese consiste nell’alzare progressivamente l’asticella, convertendo ogni successo in un beneficio finanziario immediato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Duplantis a 6.31: ogni centimetro vale oro

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Duplantis 6.30m new WR

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