Durante la partita tra Inter e Atalanta, la Gazzetta riporta che ci sarebbero state una spinta da parte di Dumfries e un fallo netto in area che ha portato al rigore. La stampa sportiva si mantiene cauta nell’analizzare gli episodi, evidenziando che in passato simili situazioni sono sempre state considerate rigori. La partita si è svolta senza ulteriori controversie evidenti.

La Gazzetta è cauta nell’analisi degli episodi di Inter-Atalanta. Scrive di spintina su Dumfries e fa notare che in passato per il calcio di Scalvini su Frattesi è sempre stato rigore. Corretti i primi due gialli: a Sucic su Zappacosta (19’, tacchetti sulla caviglia ma senza colpo violento) e a Kolasinac (su Dumfries al 20’). Niente fallo (Dumfries suKolasinac) nell’1-0 di Esposito, mentre al 15’ st corretto giallo ad Augusto su Zalewski in fuga. Al 36’ st, Dumfries in possesso di palla e davanti a Sulemana: nel dubbio, lecito chiedersi perché l’interista cada in posizione di vantaggio assoluto ma lo sfioramento di piedi (destrodestro) e la spintina non sembrano travolgenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dumfries, la Gazzetta scrive di spintina. Sul rigore: il calcio è netto, in passato è sempre stato rigore

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