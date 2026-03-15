Al circolo Arci si è svolta una riunione sul progetto fotovoltaico in Val di Cava, che sta suscitando forti polemiche tra i residenti e le associazioni locali. La discussione si è concentrata sugli effetti dell'impianto sul territorio e sulle preoccupazioni legate alla sua realizzazione. Nessuna decisione è stata presa, ma il dibattito ha messo in evidenza le tensioni in corso.

La battaglia continua con il progetto del fotovoltaico in Val di Cava. Ieri al circolo Arci si è svolto un incontro promosso dal Partito Democratico insieme ai segretari comunali di Ponsacco e Casciana Terme-Lari, alla presenza di Antonio Mazzeo, vicepresidente del consiglio regionale per discutere del progetto di impianto fotovoltaico previsto nell’area. "Siamo molto preoccupati per questo progetto, perché rischia di avere un impatto fortissimo sull’ambiente e sul paesaggio di questa frazione – ha detto Mazzeo –. Come Regione Toscana abbiamo già espresso un parere contrario, che porteremo con determinazione nella conferenza dei servizi"... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Duello fotovoltaico: "Impatto fortissimo sul nostro territorio"

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