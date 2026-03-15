Due uomini vogliono adottare un bambino | la Consulta decide se cambia tutto E l’Italia si divide

Due uomini hanno presentato una richiesta di adozione di un bambino e ora la Corte costituzionale sta decidendo sulla legittimità della normativa vigente. La decisione della Consulta potrebbe aprire la strada anche alle coppie omosessuali unite civilmente, modificando le regole attuali. La questione ha diviso l’opinione pubblica e sta attirando l’attenzione di molte persone in Italia. La sentenza è attesa nei prossimi mesi.

Se la questione di legittimità venisse accolta dalla Consulta, anche le coppie omosessuali unite civilmente potranno adottare bambini. A chiedere ai giudici della Corte di esprimersi sulla ipotizzata incostituzionalità della normativa italiana in tema di adozioni è il Tribunale dei minorenni di Venezia, che ha valutato positivamente il ricorso presentato da due quarantenni veneziani. «Mostrano un legame molto solido e intenso . una coppia matura, equilibrata, traspare fiducia e stima nell’altro . caratterialmente sono l’opposto ma questo non li divide, piuttosto li integra», si legge nel provvedimento del tribunale di cui dà notizia il Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Due uomini vogliono adottare un bambino: la Consulta decide se cambia tutto. E l’Italia si divide Articoli correlati La Consulta dovrà decidere se le coppie gay posso adottare bambini all’esteroIl tribunale per i minorenni di Venezia chiede alla Corte Costituzionale di decidere sull’adozione di bambini per le coppie gay. Droghe alla guida, cosa cambia con la sentenza della Consulta. Il legale: “Torna tutto come prima della riforma, bisognerà dimostrare se c’è l’alterazione”Per la Corte costituzionale può essere punito solo chi si è messo alla guida di un veicolo, dopo l’assunzione di droghe, in condizioni tali da creare... Una raccolta di contenuti su Due uomini Discussioni sull' argomento Coppie gay e adozioni internazionali: tribunale chiede legittimità alla Consulta; Tribunale di Venezia: legge su adozioni discrimina coppie unite civilmente e bambini; Coppie gay, verso l’adozione?; Baby bulli vogliono viaggiare gratis: treno fermo, volano minacce e insulti. Due uomini vogliono adottare un bambino: la Consulta decide se cambia tutto. E l’Italia si divideDal caso di una coppia veneziana la sfida che può riscrivere la legge: se la Corte costituzionale dirà sì, anche le unioni civili potranno adottare. Esplode lo scontro su diritto al figlio, minori e r ... panorama.it RAPINA IN NEGOZIO | Arrestati due uomini per il colpo armato al Toys Center: identificati grazie ai video della Polizia. facebook