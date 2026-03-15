Un residente di Erbil racconta che droni sono stati inviati sull'Iraq e che i civili innocenti sono stati presi di mira. Gli abitanti di Lajan, un villaggio vicino a Erbil, sono preoccupati perché un drone ha colpito la raffineria di Lanaz, causando l’abbandono delle loro case. La situazione ha creato tensione tra la popolazione locale, che vive nel timore di ulteriori attacchi.

Gli abitanti di Lajan, un villaggio vicino a Erbil, in Iraq, hanno paura da quando un drone ha colpito la vicina raffineria di Lanaz, costringendoli ad abbandonare le loro case. “I luoghi che sono stati presi di mira non sono basi militari né edifici governativi, si tratta esclusivamente di civili innocenti. E’ proprio questo villaggio che hanno preso di mira. In questo posto non c’è una sola base militare”, ha detto Sami Othman. Si ritiene che il drone sia stato lanciato da milizie irachene sostenute dall’Iran. L’offensiva rientra nel conflitto mediorientale tra Israele, Stati Uniti e Repubblica islamica. Dall’inizio della guerra Erbil sarebbe stata oggetto di quasi 300 attacchi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Droni sull'Iraq, il racconto di un residente a Erbil: "Stanno prendendo di mira civili innocenti"

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