Drone colpisce base italiana in Kuwait | distrutto

Nel pomeriggio di domenica 15 marzo 2026, un drone ha colpito la base aerea di Ali Al Salem in Kuwait, causando la distruzione di un velivolo a pilotaggio remoto appartenente alla Task Force Air italiana. L’attacco ha coinvolto una singola unità e non sono stati segnalati altri danni o vittime. La base si trova a circa 40 chilometri da Kuwait City.

Nel pomeriggio di domenica 15 marzo 2026, un attacco con drone ha colpito la base aerea di Ali Al Salem in Kuwait, distruggendo un velivolo a pilotaggio remoto della Task Force Air italiana. L’azione non ha causato vittime tra i militari presenti, ma ha eliminato un assetto considerato indispensabile per le operazioni della coalizione internazionale in Medio Oriente. Il capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, ha confermato che l’incidente è stato gestito immediatamente insieme al ministro Guido Crosetto, mantenendo un monitoraggio costante della situazione regionale. La distruzione del drone rappresenta una perdita operativa significativa per il contingente italiano schierato nella regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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