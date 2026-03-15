Lunedì 16 marzo 2026 alle 20:45 si gioca la partita tra Drogheda e Shamrock Rovers, nel settimo turno della Premier League irlandese. I campioni in carica dello Shamrock Rovers affrontano il Drogheda in una sfida che si svolge sul campo di quest’ultima. Le formazioni, le quote e i pronostici sono stati annunciati prima del calcio d’inizio.

Turno numero 7 di premier league irlandese in cui i campioni uscenti dello Shamrock Rovers sono di scena sul campo del Drogheda. Non è stato l’inizio sperato per i claret and blue che hanno già perso 3 gare su 6 tutte consecutivamente, crollando al settimo posto in classifica. Difesa che è reduce dai 4 gol contro il St. Patricks e ha subito. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Drogheda-Shamrock Rovers (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

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