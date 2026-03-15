Il marchio Drkshdw SL presenta il modello Tommy Jumbo, un paio di jeans in denim di 13 once con dettagli frangio e una vestibilità particolare. La collezione include questo capo come parte della sua linea di abbigliamento, disponibile attraverso vari canali di vendita. L’articolo contiene link di affiliazione, che potrebbero generare una commissione in caso di acquisto senza costi aggiuntivi per il cliente.

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© Ameve.eu - Drkshdw SL Tommy Jumbo: Denim 13oz, frangio e vestibilità

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