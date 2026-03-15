Un nuovo articolo presenta la felpa ‘Tecsweat’ del marchio Drkshdw, con dettagli sulla sua deconstruzione, le taglie disponibili e il prezzo. Viene anche riportata una nota di trasparenza riguardante l’uso di link di affiliazione, che potrebbero generare una commissione senza influire sui costi per chi acquista.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La deconstruzione ‘Tecsweat’: tra jersey e tagli vivi. La felpa ‘Tecsweat’ di Drkshdw si distingue immediatamente per la sua audace interpretazione della deconstruzione, un approccio che trasforma il capo da semplice indumento a oggetto di design. L’estetica del modello ruota attorno a una giunzione radicale tra due tessuti distinti: il classico jersey in cotone tinto in capo, noto per la sua morbidezza e adattabilità, e un materiale tecnico definito come ‘tec’, che introduce una rigidità strutturale necessaria per sostenere le forme asimmetriche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Drkshdw Felpa ‘Tecsweat’: Deconstruzione, Taglia e Prezzo

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