Dramma a Cava 39enne trovato morto in casa | indaga la Polizia

A Cava de' Tirreni, un uomo di 39 anni è stato trovato morto questa mattina nella sua casa in località Pregiato. La Polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Sono stati disposti accertamenti sulla scena e si attende l’esito delle verifiche medico-legali. Nessun dettaglio è stato ancora comunicato sulle eventuali cause o sui sospetti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e il medico legale Gabriele Casaburi, chiamato per i primi accertamenti sul corpo dell’uomo Dramma a Cava de' Tirreni, dove un uomo di 39 anni, M.S, è stato trovato senza vita questa mattina nella sua abitazione in località Pregiato. Il ritrovamento è avvenuto all’interno dell’appartamento in cui viveva insieme alla madre. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e il medico legale Gabriele Casaburi, chiamato per i primi accertamenti sul corpo dell’uomo. Al momento, l’ipotesi ritenuta più probabile resta quella di un malore improvviso. Tuttavia, gli investigatori stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso per chiarire con esattezza le cause del decesso e ricostruire le ultime ore di vita del 39enne. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Irruzione della polizia in casa, 39enne trovato con la cocainaNel corso di un’attività di monitoraggio del fenomeno della vendita di stupefacenti, gli agenti, a seguito di accertamenti investigativi, hanno... Dramma nel salernitano, 28enne trovato morto al Varco Cilentano: si indagaTragedia, oggi, in località Varco Cilentano, dove un giovane di appena 28 anni, residente a Capaccio Paestum, è stato ritrovato senza vita.