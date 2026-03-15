Dove vedere gli Oscar 2026 in diretta tv e streaming gratis in italiano e anche con l' audio originale

Gli Oscar 2026 si terranno quest'anno e saranno trasmessi sia in diretta televisiva che in streaming gratuito, con opzioni sia in italiano che con l'audio originale. La cerimonia rappresenta un momento importante per gli appassionati di cinema che vogliono seguire l'evento dal vivo, in un contesto di grande attesa e di possibili record. La trasmissione sarà accessibile su vari canali e piattaforme online.

Per i cinefili, l'appuntamento è sempre imperdibile, ma quest'anno, tra una corsa ancora molto aperta e la possibilità di più di un record, dove vedere gli Oscar 2026 in diretta tv e streaming è quasi una necessità. Il fatto di non poter dare tanto per certo (a eccezione del premio alla migliore attrice a Jessie Buckley per Hamnet ), rende l'attesa dei verdetti più eccitante del solito. Che i giochi non sono chiusi lo ammettono tanto i bookmaker, quanto i numeri del medagliere del cinema e le conversazioni su tutti i social. I Peccatori è partito come il film favorito alle nomination, ma nelle settimane a seguire ha guadagnato meno statuette di Una battaglia dopo l'altra, e ci sono due underdog ( Hamnet e Train dreams ) e un film straniero ( L'agente segreto )che potrebbero vincere a sorpresa. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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