Dove la Piacenza di una volta non invecchia mai | i Nati Stanchi tradizione da 62 anni

Da ilpiacenza.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oltre sessant’anni, i Nati Stanchi rappresentano un punto fermo nella vita della Piacenza di sempre, mantenendo vivo il legame con le radici locali. Questo sodalizio, ormai consolidato, continua a trasmettere la passione e l’identità di una comunità che non ha mai smesso di celebrare le proprie tradizioni. La storia di questa realtà si intreccia con quella della città stessa, testimoniando un legame duraturo e autentico.

Un sodalizio che è parte integrante della storia della città da oltre sei decenni, dove si respira ancora l’aria di quella "piacentinità" autentica che il tempo ha sopito ma non - ancora - cancellato. Basta uno scambio di battute con il presidente Aldo Vardelli per riscoprire aneddoti e storie di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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