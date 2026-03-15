Doppio assalto notturno al cimitero | abbattono il muro con un camion per rubare il rame dalle cappelle

Durante la notte, due assalti al cimitero di Melzo hanno coinvolto ladri che hanno abbattuto il muro di recinzione con un camion. Successivamente, sono entrati nelle cappelle di famiglia, portando via il rame dai cornicioni. Si sospetta che gli stessi autori siano responsabili di entrambi gli episodi, considerando la dinamica incrociata delle due azioni.

Furto di rame in “due tempi” al cimitero di Melzo, nell'Est Milano. I ladri (molto probabilmente gli stessi, vista la dinamica “incrociata” dei due episodi) hanno razziato il metallo dai cornicioni delle cappelle di famiglia. I dettagli dei furti fanno pensare che sia stato un colpo studiato a tavolino nei minimi dettagli. La notte di sabato 14 marzo sono tornati sul posto per completare il lavoro e razziare il prezioso metallo strappandolo dalle altre cappelle. Sono state trovate scale che probabilmente sono servite ai “pali” della banda per individuare eventuali arrivi e dare l'allarme. La polizia locale di Melzo è al lavoro per individuare i responsabili. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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