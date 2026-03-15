Doppia valanga in Bergamasca | 60 metri di fronte e

Due distacchi di neve si sono verificati in Bergamasca domenica 15 marzo 2026: uno a Colere, con un fronte di circa sessanta metri, e un altro nella zona di Foppolo, che ha coinvolto una persona in modo grave. Le valanghe hanno interessato diverse aree della regione, provocando interventi di soccorso e verifiche sul terreno. Nessuna altra informazione sui danni o sui responsabili è stata comunicata.

Due distacchi di neve hanno colpito la Bergamasca questa domenica 15 marzo 2026, con un fronte di circa sessanta metri a Colere e un incidente grave nella zona di Foppolo. Un uomo di trentasei anni è stato trasportato in ospedale dopo essere rimasto sepolto sotto la neve, mentre i soccorritori hanno lavorato per liberare le vittime senza ulteriori danni alla popolazione. Le condizioni meteo avverse, caratterizzate da abbondanti precipitazioni e forte attività eolica, hanno innalzato il livello di rischio valanghe sulle Orobie come indicato dal bollettino dell’ARPA. La risposta delle squadre di soccorso è stata immediata, coinvolgendo tecnici del Soccorso Alpino e unità cinofile per garantire la sicurezza dei territori montani colpiti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Doppia valanga in Bergamasca: 60 metri di fronte e Articoli correlati Un’altra valanga nella Bergamasca. A Colere un distacco a lastroni con un fronte di 60 metri: soccorsa una personaColere (Bergamo), 15 marzo 2026 – È stata una giornata complicata, sulle montagne della Bergamasca, a causa delle “abbondanti precipitazioni unite... Piancavallo, valanga dal Tremol: fronte di 70 metriMomenti di apprensione nella tarda mattinata del 29 gennaio, poco prima di mezzogiorno, quando una valanga di grandi dimensioni si è staccata nella... Altri aggiornamenti su Doppia valanga Un’altra valanga nella Bergamasca. A Colere un distacco a lastroni con un fronte di 60 metri: soccorsa una personaÈ il secondo episodio dopo quello di Foppolo, che ha visto coinvolto un grippo di tre scialpinisti, di cui un 36enne elitrasportato all’ospedale ... ilgiorno.it Valanga a Foppolo, sciavano fuoripista: scialpinisti travolti, uno è graveL’allarme intorno alle 10.30 in zona Valgussera. Un 36enne è stato trasportato in ospedale in elicottero in codice rosso ... ilgiorno.it