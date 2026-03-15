Doppia valanga in Bergamasca | 60 metri di fronte e

Da ameve.eu 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due distacchi di neve si sono verificati in Bergamasca domenica 15 marzo 2026: uno a Colere, con un fronte di circa sessanta metri, e un altro nella zona di Foppolo, che ha coinvolto una persona in modo grave. Le valanghe hanno interessato diverse aree della regione, provocando interventi di soccorso e verifiche sul terreno. Nessuna altra informazione sui danni o sui responsabili è stata comunicata.

Due distacchi di neve hanno colpito la Bergamasca questa domenica 15 marzo 2026, con un fronte di circa sessanta metri a Colere e un incidente grave nella zona di Foppolo. Un uomo di trentasei anni è stato trasportato in ospedale dopo essere rimasto sepolto sotto la neve, mentre i soccorritori hanno lavorato per liberare le vittime senza ulteriori danni alla popolazione. Le condizioni meteo avverse, caratterizzate da abbondanti precipitazioni e forte attività eolica, hanno innalzato il livello di rischio valanghe sulle Orobie come indicato dal bollettino dell’ARPA. La risposta delle squadre di soccorso è stata immediata, coinvolgendo tecnici del Soccorso Alpino e unità cinofile per garantire la sicurezza dei territori montani colpiti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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