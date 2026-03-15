Dopo la partita tra Milan e Atalanta, i riflettori si spostano sui nerazzurri e sul ricordo di Giroud. Quattro anni fa, la squadra perse contro il Milan una sfida decisiva, dopo aver perso il vantaggio nel momento cruciale. Quel match è rimasto impresso nella memoria della tifoseria come un episodio chiave di una stagione complicata.

Nel linguaggio comune, il termine “braccino” viene utilizzato per indicare una persona tirchia o avara. Tutto diverso è il significato che lega il concetto del braccino all’Inter, una squadra spaventata, impaurita, incapace di reagire alla sconfitta nel derby nonostante le polemiche arbitrali per gli episodi arrivati nel finale della sfida all’Atalanta. Un gruppo irrigidito da una tensione che dalla settimana scorsa ha iniziato ad inserirsi sibilante nelle fibre nervose, muscolari e soprattutto mentali quando la vittoria è ad un passo o poco più. E i fantasmi del passato, in questo senso, rendono le ombre ancora più scure, i palloni più pesanti, le critiche più feroci. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dopo Milan e Atalanta ai nerazzurri torna in mente Giroud: i fantasmi del passato ad Appiano

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