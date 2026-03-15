Dopo le polemiche sui ciliegi segnalazione da viale Aldo Moro | Stupende queste nuove piante fiorite

Dopo settimane di discussioni sui ciliegi e le nuove piante nel centro di Como, arriva una segnalazione da viale Aldo Moro che invita a apprezzare le piante fiorite. La segnalazione sottolinea come le nuove piante siano splendide e meritevoli di attenzione. Nessun commento sulle polemiche o sui motivi delle polemiche, si limita a evidenziare il fascino delle fioriture attuali.

Un lettore interviene nel dibattito sul verde a Como e mostra le nuove piante in fiore lungo il viale: “La natura ha messo a tacere tante polemiche” A scrivere è un lettore che segnala la fioritura delle nuove piante posizionate lungo viale Aldo Moro, sottolineandone l’aspetto estetico e l’effetto che, secondo lui, stanno dando alla zona. Secondo il lettore, le stesse piante avrebbero potuto essere utilizzate anche in altri punti simbolici della città, come piazza XX Settembre o il viale che conduce al Tempio Voltiano. Nel messaggio si fa riferimento anche alle numerose discussioni nate nelle ultime settimane sul tema del verde urbano. “Sono... 🔗 Leggi su Quicomo.it

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