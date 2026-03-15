Dopo il maltempo in arrivo anche il freddo tardivo?

Dopo le recenti perturbazioni, le previsioni indicano un possibile arrivo di temperature più basse nelle prossime settimane. Le ultime elaborazioni dei modelli meteorologici mostrano un cambiamento nelle condizioni climatiche, con un calo delle temperature che potrebbe interessare alcune regioni italiane. Le previsioni si basano su dati aggiornati e non prevedono ancora eventi estremi, ma segnalano un raffreddamento in arrivo.

Le ultime elaborazioni modellistiche confermano con crescente decisione una deriva invernale tardiva destinata a coinvolgere gran parte d’Italia da mercoledì 18 marzo, con un ritorno di aria fredda orientale, temperature in calo e un possibile nuovo episodio di maltempo a carattere invernale, specie sui rilievi. Lo scrive MeteoLive. Nel fine settimana 21–22. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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