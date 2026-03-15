Dopo gli insulti arrivano le minacce per i disertori del fronte del No

Da liberoquotidiano.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Più si fantastica di toni bassi, più il fango aumenta. A prescindere da quale sarà il risultato del referendum di settimana prossima, qualche conclusione si può già anticipare, per esempio che il livello del dibattito ha raggiunto abissi inesplorati. In particolare, a sinistra è iniziata una sorta di caccia al disertore, tra accuse, piccole liste di proscrizione e addirittura minacce via social nei confronti di chi, sulla riforma, osa scostarsi da quello che parrebbe essere il vero obiettivo della campagna per il No, ovvero creare un danno d’immagine a Giorgia Meloni. La riforma deve essere fermata, a tutti i costi. Una linea che rappresenta... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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